Adventszeit Weihnachtsmarkt-Spezialtipps in Thüringen

Zum Mühltal voll Weihnachtsstimmung und an die Märchenstraße

Außergewöhnlich ist zudem etwa das "Weihnachtstal Mühltal" bei Eisenberg am 12. und 13. Dezember. Der TTG zufolge handelt es sich dabei um einen der längsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Einer der größten Weihnachtsmärkte im Eichsfeld ist hingegen der Markt "Lichterglanz & Märchenzauber in Heiligenstadt" vom 3. bis 20. Dezember, der unter anderem durch seine Lage direkt an der Deutschen Märchenstraße punktet.

Mit exotischen Pflanzen und Weihnachtshexen

Etwas abseits des Innenstadt-Trubels in Jena lädt vom 4. bis 20. Dezember der "Lichtergarten" im Botanischen Garten der Stadt zu einem Abstecher. Hier wird die exotische Pflanzenwelt des Gartens zusätzlich mit Lichtern in Szene gesetzt. Etwas lebhafter dürfte es am 6. Dezember in der erst im Herbst 2025 neu eröffneten Erlebniswelt "Hex" in der Nähe von Nordhausen zugehen. Laut Veranstalter warten dort unter anderem ein Familientheater, Weihnachtshexen und ein besonderes Musikerlebnis mit dem Druckluftorchester auf die Gäste.

Fürs Gewissen und Regionalität

Wer Wert auf Nachhaltigkeit und regionale Produkte legt, fühlt sich vielleicht besonders von diesen Märkten angesprochen: Am 28. November lädt der "Faire Adventsmarkt" in der Ruine der Barfüßerkirche in Erfurt zum bewussten Genuss und Shopping ein und bietet Informationen etwa zu sozialen Projekten.

Im einst als kleine Wasserburg angelegten Forsthaus Willroda nahe Erfurt gibt es zur Wald-Weihnacht am 12. und 13. Dezember Wild-Produkte vom Grill, Duftendes aus der dortigen Backstube und Weihnachtsbäume aus Thüringens Wäldern an.

In besonderen Gemeinschaften

Auf Schloss Tonndorf im Weimarer Land haben sich Menschen zu einer ökosozialen Arbeits- und Lebensgemeinschaft zusammengefunden. Sie veranstalten am 28. und 29. November ihren jährlichen "Adventszauber". Auch die Gemeinschaft des auf einem bewaldeten Berg beim Stausee Hohenfelden gelegenen Sonnenhofs lädt am 13. Dezember zur "Kleinen Waldweihnacht" ein.