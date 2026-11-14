Adventszeit Weihnachtsmarkt-Spezialtipps in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Auf Erfurts Domplatz, auf der Wartburg bei Eisenach und auf der Leuchtenburg bei Kahla: In Thüringen haben sich über die Jahre große Weihnachtsmärkte etabliert, die weit über die Grenzen des Freistaats hinaus Gäste anziehen.
Ob unter Tage, am Thüringer Meer oder im Zeichen von Kunst und Kultur: In Thüringen gibt es viel Abwechslung für Weihnachtsmarkt-Fans. Welche Besonderheiten, wo geboten werden.
Erfurt (dpa/th) - Auf Erfurts Domplatz, auf der Wartburg bei Eisenach und auf der Leuchtenburg bei Kahla: In Thüringen haben sich über die Jahre große Weihnachtsmärkte etabliert, die weit über die Grenzen des Freistaats hinaus Gäste anziehen.
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Auch in anderen Thüringer Städten – von Altenburg über Nordhausen bis Suhl - locken die traditionellen Märkte der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) zufolge ein großes Publikum an. Neben diesen Leuchtturm-Angeboten gibt es aber auch eine ganze Reihe Weihnachtsmärkte, die entweder mit einem ganz besonderen Ambiente locken, eine außergewöhnliche Geschichte haben oder bislang eher unbekannt sind. Was einige davon speziell macht:
Auf einen besonderen Hintergrund kann etwa der "Herzermarkt" rund um die Burg Wendelstein in Vacha (Wartburgkreis) zurückblicken. Der TTG zufolge ist der Markt auch als "Verspruchmarkt" bekannt. Eltern hätten demnach das Zusammenkommen vieler Menschen aus der Region am Weihnachtsmarkt genutzt, um ihre Kinder zu verheiraten, diese also einander zu "versprechen".
Die allgegenwärtigen Herzen auf dem Markt erinnerten bis heute an diese Geschichte. Der Markt findet in diesem Jahr vom 27. bis 29. November statt.
Andere Märkte stellen vor allem kulturelle Aspekte in den Vordergrund: So bietet der "Bach-Advent" in Arnstadt vom 27. bis 29. November den Charme eines kleinen Kulturfestivals, bei dem viele historische Orte der Innenstadt wie Höfe, Keller oder Kirchen einbezogen werden.
Die Veranstaltungen reichen von Street Art über Konzerte und Lesungen bis hin zu Führungen, Workshops und Kunsthandwerkermärkten. Die Familie des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) ist eng mit Arnstadt verbunden. Bach selbst hatte dort seine erste feste Organistenstelle.
Beim "Winterzauber im Sommerpalais" in Greiz am 5.12. wird im Gartensaal ein Kunstmarkt veranstaltet, bei dem unter anderem Grafiken, Keramik, Holzkunst und Schmuck angeboten werden. Ebenfalls einen Fokus auf Kunsthandwerk und Kultur legt der Adventsmarkt Kulturhof Zickra bei Berga-Wünschendorf (Landkreis Greiz) am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Dezember. Den Veranstaltern zufolge sind Manufakturen etwa aus dem Bereich Buchbinden, Textilien oder Floristik aus ganz Deutschland vertreten.
Wer auf ein einmaliges Ambiente Wert legt, sollte etwa in den Saalfelder Feengrotten beim "Grottenadvent" am 5. und 6. Dezember auf seine Kosten kommen. Dieser Weihnachtsmarkt findet im Park um die Grotten sowie unter Tage statt. Unter anderem wird ein musikalischer Rundgang im Schaubergwerk angeboten.
Wer stattdessen die Weite bevorzugt, könnte bei der "Thüringer Meer Weihnacht" am Burgplatz Saalburg richtig sein. Bei der Veranstaltung vom 11. bis 13. Dezember bietet das gerne "Thüringer Meer" genannten Stauseegebiet dort eine einmalige Kulisse.
Auch an Orten mit viel Geschichte und historischen Bauten finden etliche Märkte statt: in der Alten Remise in Tiefurt bei Weimar am 29. November, rund um die Klosterruine in Paulinzella ebenfalls am 29. November, im Kloster Anrode bei Dingelstädt am 13. Dezember, auf Schloss Burgk bei Schleiz am 5. und 6. Dezember sowie am selben Datum im Kloster Veßra.
Außergewöhnlich ist zudem etwa das "Weihnachtstal Mühltal" bei Eisenberg am 12. und 13. Dezember. Der TTG zufolge handelt es sich dabei um einen der längsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Einer der größten Weihnachtsmärkte im Eichsfeld ist hingegen der Markt "Lichterglanz & Märchenzauber in Heiligenstadt" vom 3. bis 20. Dezember, der unter anderem durch seine Lage direkt an der Deutschen Märchenstraße punktet.
Etwas abseits des Innenstadt-Trubels in Jena lädt vom 4. bis 20. Dezember der "Lichtergarten" im Botanischen Garten der Stadt zu einem Abstecher. Hier wird die exotische Pflanzenwelt des Gartens zusätzlich mit Lichtern in Szene gesetzt. Etwas lebhafter dürfte es am 6. Dezember in der erst im Herbst 2025 neu eröffneten Erlebniswelt "Hex" in der Nähe von Nordhausen zugehen. Laut Veranstalter warten dort unter anderem ein Familientheater, Weihnachtshexen und ein besonderes Musikerlebnis mit dem Druckluftorchester auf die Gäste.
Wer Wert auf Nachhaltigkeit und regionale Produkte legt, fühlt sich vielleicht besonders von diesen Märkten angesprochen: Am 28. November lädt der "Faire Adventsmarkt" in der Ruine der Barfüßerkirche in Erfurt zum bewussten Genuss und Shopping ein und bietet Informationen etwa zu sozialen Projekten.
Im einst als kleine Wasserburg angelegten Forsthaus Willroda nahe Erfurt gibt es zur Wald-Weihnacht am 12. und 13. Dezember Wild-Produkte vom Grill, Duftendes aus der dortigen Backstube und Weihnachtsbäume aus Thüringens Wäldern an.
Auf Schloss Tonndorf im Weimarer Land haben sich Menschen zu einer ökosozialen Arbeits- und Lebensgemeinschaft zusammengefunden. Sie veranstalten am 28. und 29. November ihren jährlichen "Adventszauber". Auch die Gemeinschaft des auf einem bewaldeten Berg beim Stausee Hohenfelden gelegenen Sonnenhofs lädt am 13. Dezember zur "Kleinen Waldweihnacht" ein.