Der 69-Jährige bastelt das ganze Jahr über in seiner Garage an den Figuren. "Für eine brauche ich zwischen zwei Tagen und einer Woche", erklärt er. Zum ersten Advent beginnt in seinem Garten dann die Weihnachtsgeschichte: Maria und Joseph wandern schrittweise in Richtung Krippe, wo sie am Heiligen Abend ankommen. Im Januar folgt der Weg der Heiligen Drei Könige. Jeden Tag ist also ein anderes Szenario zu sehen.