Hakelberg vom Schaustellerbund sagt, auch gestiegene Lohn-, Sprit- und Stromkosten "können und wollen die Schausteller nicht einfach durchreichen und auf die Preise draufknallen, weil dann wird der Weihnachtsmarkt auch nicht mehr so attraktiv". Dadurch hätten die Gewinne der Standbetreiber deutlich abgenommen.

Wie viele Weihnachtsmärkte gibt es?

Zentral erfasst wird die Zahl nicht. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) geht von rund 3.200 Weihnachtsmärkten aus, die in der Adventszeit geöffnet sind. Der Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute spricht von schätzungsweise 3.000 mittleren und größeren Märkten. Nicht inbegriffen sind kleinere Märkte, die etwa von Kirchengemeinden organisiert und nur an einem Nachmittag oder einem Wochenende veranstaltet werden.

Warum strömen so viele Menschen auf die Märkte?

"Weil Weihnachtsmärkte glücklicherweise total beliebt sind", sagt der Geschäftsführer des Schaustellerbunds, Frank Hakelberg. Analoge Begegnungen stünden hoch im Kurs. Genau wie Volksfeste seien Weihnachtsmärkte bei meist freiem Eintritt für alle geöffnet und "darauf angelegt, dass man miteinander wieder ins Gespräch kommt". Das komme bei den Menschen gut an - so gut, dass sich längst auch internationale Gäste, zum Beispiel per Bus, für einen Tagesausflug auf den Weg machten. Zu denken sei dabei "an die großen Flaggschiffe von Weihnachtsmärkten" wie Heidelberg, Nürnberg oder etwa Rostock, sagt Hakelberg.

Welche Rolle spielen sie für die Städte?

Vor 20 Jahren habe der Einzelhandel in den Städten und Gemeinden noch argwöhnisch auf das bunte Angebot der Weihnachtsmärkte geblickt, "weil man gedacht hat: Ach, dann kaufen die Leute dort die Geschenke für Weihnachten und nicht bei mir im Geschäft", sagt Hakelberg. Angesichts der klammen Gemeindekassen und kargen Innenstädte habe sich das Blatt inzwischen gewendet. "Weihnachtsmärkte sind ein ganz wichtiger Impuls für die Innenstädte, machen sie attraktiv für vier, fünf, sechs Wochen."

Wird mein Lieblingsstand wieder dabei sein?

Welche Stände auf den diesjährigen Märkten vertreten sein werden, hänge von einer erfolgreichen Bewerbung ab. "Jedes Jahr wird neu ausgeschrieben. Man bewirbt sich also jedes Jahr neu dafür, auf einem bestimmten Weihnachtsmarkt zu sein", erklärt Hakelberg. Gute Chancen darf sich demnach ausrechnen, wer mit einem attraktiven Geschäft punktet und sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. "Ich kenne Familienunternehmen, die sind seit 20, 30 Jahren auf dem gleichen Weihnachtsmarkt", sagt Hakelberg. Eine Garantie gebe es dennoch nie: "Man muss immer weiter Gas geben."

Gibt es genug Personal?

Personal zu gewinnen, sei ein großes Problem, beklagt Hammerschmidt vom Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute. Der Bedarf an Aushilfskräften auf allen Weihnachtsmärkten werde auf etwa 100.000 geschätzt.

Auch Hakelberg stellt fest: "Es gibt einen Engpass an Leuten, die Bock haben, da richtig anzupacken. Es ist eine Arbeit bei Wind und Wetter. Es ist eine Arbeit, die man machen muss, wenn andere Freizeit haben, am Wochenende oder abends."

Um die Arbeit auf den Weihnachtsmärkten zu stemmen, setzten die Standbetreiber neben Festangestellten auf Aushilfskräfte, etwa Studentinnen und Studenten, die sich in der Vorweihnachtszeit etwas dazuverdienen wollen. Auch werde mit den Jobagenturen vor Ort zusammengearbeitet.