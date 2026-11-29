Himmelstadt (dpa/lby) - Die fleißigen Helfer des Christkindes sind nun wieder für alle großen und kleinen Wünsche im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt da. Wer also genau weiß, was Heiligabend unter dem Tannenbaum liegen soll, kann seinen Wunschzettel fortan persönlich in der himmlischen Postfiliale vorbeibringen. Bis zum Jahresende werden insgesamt bis zu 80.000 Briefe in dem kleinen Dorf im Landkreis Main-Spessart eintrudeln - mit Wünschen rund um Spielsachen, Zeit für die Familie oder Gesundheit.