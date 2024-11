Nach den Amokfahrten in Nizza und in Berlin 2016 hat die Stadt Nürnberg ihr Sicherheitskonzept für den Christkindlesmarkt angepasst. Seitdem gibt es Barrieren und Polizeiposten an den Zufahrten sowie Streifen - auch zivile - in der Altstadt. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant. "Wir teilen die Einschätzung der Polizei, dass aktuell von keinem erhöhten Risiko für die Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts ausgegangen werden kann", erklärt die Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Andrea Heilmaier.