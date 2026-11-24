Himmelstadt (dpa/lby) - Rechtschreibfehler interessieren das Christkind nicht - es braucht sich also niemand zu schämen, der seine Wünsche nicht fehlerfrei zu Papier bringt. Das Christkind im unterfränkischen Himmelstadt freut sich über liebevolle Zeilen genauso wie über Zeichnungen oder Fragen nach seinem Aussehen. Es ist für alle da - auch in diesem Jahr, wenn Bayerns einziges Weihnachtspostamt in dem kleinen Dorf am 1. Advent (29. November) offiziell den Startschuss für die Wunschzettelzeit gibt.