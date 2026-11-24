Erwachsene und unrealistische Anfragen

Auch für Erwachsene, die teils aus Einsamkeit nach Himmelstadt schrieben, will Schotte da sein. Ärgerlich sei es aber, wenn sich Leute mehrmals meldeten, nur um die Briefmarke und den Sonderstempel der Poststelle zu bekommen. Oder wenn abstruse Wünsche formuliert würden: "Ich wünsche mir 100.000 Euro, ich wünsche mir einen Mercedes", liest Schotte aus Briefen vor. "Das finde ich nicht schön. Das gefällt uns allen überhaupt nicht. Da fühlen wir uns veräppelt."