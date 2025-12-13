Adventszeit ist Spendenzeit Licht und Schatten bei Spendenbereitschaft in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Adventszeit ist Spendenzeit - auch in diesem Jahr nutzen viele Menschen im Freistaat die Vorweihnachtszeit für eine gute Tat. "Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen etwas tun wollen, um Notlagen zu lindern und Menschen zu helfen", sagte Andreas Hesse, Leiter der Spendenprogramme der Diakonie Mitteldeutschland, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach ist die Adventszeit weiter die wichtigste Spendenzeit. Je nach Einrichtung gingen in der Zeit bis zu zwei Drittel der Jahresspenden ein.