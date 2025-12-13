Adventszeit ist Spendenzeit Licht und Schatten bei Spendenbereitschaft in Thüringen

Auch Faktoren wie der Sitz der Empfängerbank oder die aktive Frage der Organisation nach einer Adresse für eine Spendenbescheinigung könnten Hinweise liefern. Eine Recherche im Internet oder der direkte Kontakt könnten ebenfalls helfen, ein Bild zu bekommen.

Aus Sicht der Bürgerstiftung Jena sind Spenden vor Ort die beste Wahl: Je direkter der Kontakt zu lokalen Vereinen sei, umso sicherer könnten Spender sein, dass ihre Zuwendung auch ankomme.

Polizei warnt vor Trickbetrügern

Erst kürzlich hatte die Polizei Saalfeld vor einer neuen Betrugsmasche von vermeintlichen Spendensammlern gewarnt, die aktuell in Supermärkten auftritt. Beispielsweise in Sonneberg war bekanntgeworden, dass sich Trickbetrüger als Spendensammler für einen guten Zweck ausgeben und vortäuschen, behinderte oder taubstumme Kinder unterstützen zu wollen.

Besonders auffällig: Die Täter führen EC-Kartengeräte bei sich. Kunden, die eigentlich nur kleine Beträge von fünf bis zehn Euro spenden möchten, werden so am Ende um mehrere hundert Euro gebracht.