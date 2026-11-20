Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Arbeitsagentur vermittelt auch in diesem Jahr in der Adventszeit Facharbeiter mit einer ganz besonderen Aufgabe: Nikolaus-Darsteller. Heuer seien neun Miet-Nikoläuse rund um den Nikolaustag im Einsatz, sagte die Sprecherin der Arbeitsagentur, Daniela Ruhrmann. Das Angebot komme nach wie vor hervorragend bei den Kunden an. "Seit Anfang November rufen die Leute an, um einen Nikolaus zu buchen." Dabei sei das Angebot so früh noch gar nicht buchbar.