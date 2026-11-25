Leuchtenden und herzerwärmende Nachbarschaft hat die geschmückte Hecke am Basaltstein-Brunnen in Kaltensundheim in der Mittelsdorfer Straße bekommen: Hier steht jetzt ein Weihnachtsbaum in ganz besonderem Schmuck. Der Kindergarten Kaltensundheim, speziell die Igel- und die Füchse-Gruppe, haben die sonst eher triste Fläche damit aufgepeppt – eine Idee von Steffi Heim vom Kulturverein, die mit Hilfe des Vereins, des Kindergartens und von Anwohnern flugs umgesetzt wurde.