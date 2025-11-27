An allen vier Adventswochenenden lädt die Schortemühle Ilmenau zu winterlichen Glühweinfahrten mit der historischen Feldbahn rund um das Schaubergwerk „Volle Rose“ ein. Die Fahrten finden jeweils samstags und sonntags von 14 Uhr bis 18 Uhr statt; Abfahrt ist stündlich zu jeder vollen Stunde ab der Terrasse Blockhaus. Eingehüllt in warme Decken genießen Besucherinnen und Besucher während der rund 40-minütigen Fahrt den Blick auf die verschneite Landschaft – begleitet vom Duft heißen Glühweins oder alkoholfreien Kinderpunschs. Tickets zu zehn Euro pro Person (inklusive eines Bechers Glühwein oder Kinderpunsch) sind direkt vor Ort im Blockhaus auf der Terrasse des Restaurants Schortemühle erhältlich. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.