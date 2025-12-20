Adventsrätsel, Teil 4: Welches Schloss stand für die Veste Heldburg Modell?

Bereit für die letzte Rätselfrage des Adventsrätsels 2025? Hier kommt Frage Nummer acht:

Der Hausmannsturm der Veste Heldburg verleiht der Burg die herrliche Silhouette eines Märchenschlosses. Der Turm wurde nach einem Vorbild umgebaut. Was war das Vorbild?

a) Die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg,

b) die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz oder

c) das Schloss Neuschwanstein in Bayern?

Das war’s. Nun müssten acht Buchstaben auf dem Notizzettel stehen. Acht Buchstaben, die – sind die Antworten richtig – zu einem Preis führen könnten. Probieren Sie ihr Glück, und schicken Sie die Lösungen ein. Freies Wort und der Tourismusverein Heldburger Land wünschen Ihnen nicht nur viel Glück, sondern auch Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2026! In einem Jahr gibt’s dann, wenn alles klappt, eine neue Ausgabe des gemeinsamen Adventsrätsels Ihrer Tageszeitung und des Tourismusvereins Heldburger Land.

Mitmachen und Gewinnen

Das Adventsrätsel

von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.

Die Gewinner der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.