Adventsrätsel, Teil 4: Welches Schloss stand für die Veste Heldburg Modell?

Dass Adventszeit für Zeitungsleser Rätselzeit ist, wissen die Rätselfreunde unter Ihnen, liebe Leser. Das Adventsrätsel 2025 geht in die finale Runde. Also aufgepasst und mitgemacht.
Zwei Fragen fehlen noch im Adventsrätsel 2025 von Freies Wort und Tourismusverein Heldburger Land, das emsige Geister für diese Adventszeit vorbereitet haben. Und eine der beiden Fragen, die es zu lösen gilt, bezieht sich wieder direkt auf die Region. Sie noch besser kennenzulernen, sie bekannt zu machen, das ist das Ziel der gemeinsamen Advents-Aktion.
Hier kommt nun Frage Nummer sieben:
Woher kommt der Brauch des Weihnachtsgeldes, also das 13. Monatsgehalt, das viele Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern bekommen?
Kommt der Brauch
a) aus altem römischem Recht,
ist es
b) ein Brauch aus Zeiten der Industrialisierung oder entstammt er
c) einer Tradition der früheren Zünfte?
Wissen Sie es? Dann notieren sie den Buchstaben Nummer sieben hinter den bereits dort stehenden sechs Buchstaben. Sollten Sie es nicht auf Anhieb wissen, dann überlegen oder recherchieren Sie einfach ein bisschen. Schließlich muss man nicht alles wissen, man sollte nur wissen, wo es steht...
Bereit für die letzte Rätselfrage des Adventsrätsels 2025? Hier kommt Frage Nummer acht:
Der Hausmannsturm der Veste Heldburg verleiht der Burg die herrliche Silhouette eines Märchenschlosses. Der Turm wurde nach einem Vorbild umgebaut. Was war das Vorbild?
a) Die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg,
b) die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz oder
c) das Schloss Neuschwanstein in Bayern?
Das war’s. Nun müssten acht Buchstaben auf dem Notizzettel stehen. Acht Buchstaben, die – sind die Antworten richtig – zu einem Preis führen könnten. Probieren Sie ihr Glück, und schicken Sie die Lösungen ein. Freies Wort und der Tourismusverein Heldburger Land wünschen Ihnen nicht nur viel Glück, sondern auch Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2026! In einem Jahr gibt’s dann, wenn alles klappt, eine neue Ausgabe des gemeinsamen Adventsrätsels Ihrer Tageszeitung und des Tourismusvereins Heldburger Land.
Das Adventsrätsel
von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.
Die Gewinner der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.