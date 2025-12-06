Adventsrätsel, Teil 2: Zu welchem Anlass sind Oldtimer in Streufdorf zu sehen?

 
Katja Kempter

Die Adventszeit ist eine Zeit der Heimlichkeit, der Rätsel. Haben sie Lust drauf, liebe Leser? Tourismusverein Heldburger Land und Ihre Tageszeitung haben da was vorbereitet:

1
Josef und Maria an der Krippe. Foto: picture alliance/dpa

Der zweite Advent steht vor der Tür. Eingefleischte Rätselfans wissen genau, was das bedeutet. Es ist die Zeit für den zweiten Teil des Adventsrätsels, das der Tourismusverein Heldburger Land alle Jahre wieder für die Menschen der Region vorbereiten. Dabei geht es freilich auch um Wissen rund um Weihnachten – aber nicht nur. Auch die Region spielt dabei eine tragende Rolle. Sie besser kennenzulernen, das ist das große Ziel.

Nach der Werbung weiterlesen

Und so kann an den vier Samstagen vor den Adventssonntagen gerätselt werden. Zwei Rätselfragen sollten Sie, liebe Leser, bereits beantwortet haben. Zwei weitere folgen jetzt. Los geht’s mit Frage Nummer 3:

Das Weihnachtsfest geht in den Erzählungen zurück auf Maria und Josef in Bethlehem. Warum mussten Maria und Josef nach Bethlehem?

War es, weil sie

a) einen Auftrag von Gott bekommen hatten,

b) um an der Volkszählung teilzunehmen oder

c) ein Treffen mit der Familie anberaumt war?

Wissen Sie es, liebe Leser? Dann notieren sie die Lösung zu den anderen beiden, die schon auf dem Notizzettel stehen sollten.

Oldtimer Foto: Archiv

Es geht auch sofort weiter – mit Frage Nummer vier :

Welches Erlebnis in Streufdorf lässt jedes Jahr nostalgische Fahrzeuge glänzen – vom Traktor bis zum Motorrad? 

a) das Oldtimertreffen,

b) das Dorffest der Musikanten oder vielleicht

c) der Bauernmarkt?

Nun auch diese Antworten auf den Zettel notieren. Damit ist das zweite Rätsel gelöst. Vier Lösungen stehen schon auf dem Blatt Papier. Hoffentlich die Richtigen. Acht müssen es am Ende sein, die Halbzeit ist also erreicht. Am kommenden Samstag, 13. Dezember, geht das Rätselraten weiter. Sie wissen ja: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude . . .

Mitmachen und gewinnen

Das Adventsrätsel
von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.

Die Gewinner
der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.