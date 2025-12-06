Adventsrätsel, Teil 2: Zu welchem Anlass sind Oldtimer in Streufdorf zu sehen?

a) das Oldtimertreffen,

b) das Dorffest der Musikanten oder vielleicht

c) der Bauernmarkt?

Nun auch diese Antworten auf den Zettel notieren. Damit ist das zweite Rätsel gelöst. Vier Lösungen stehen schon auf dem Blatt Papier. Hoffentlich die Richtigen. Acht müssen es am Ende sein, die Halbzeit ist also erreicht. Am kommenden Samstag, 13. Dezember, geht das Rätselraten weiter. Sie wissen ja: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude . . .

Mitmachen und gewinnen

Das Adventsrätsel

von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.

Die Gewinner

der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.