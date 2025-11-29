 
Adventsrätsel, Teil 1 Seit wann wird Weihnachten gefeiert?

Katja Kempter

Adventszeit ist Rätselzeit. Haben Sie Lust auf das traditionelle Rätselraten gemeinsam mit Tourismusverein Heldburger Land und ihrer Tageszeitung? Dann kann’s ja losgehen.

Der Weihnachtsbaum gehört zum Fest dazu. Foto: Lea Pauline Kellermann

Alle Jahre wieder schnüren Tourismusverein Heldburger Land und die Tageszeitung ein gemeinsames Rätselpaket für die Adventszeit. Auch diesmal ist alles vorbereitet: An dem vier Samstagen vor den Adventssonntagen werden auf insüdthüringen.de und in der gedruckten Zeitung jeweils zwei Rätselfragen veröffentlicht. Sie beschäftigen sich mit Weihnachten, aber auch mit der Region. Sie kennenzulernen, neugierig zu machen, das ist das große Ziel.

Startklar? Dann geht es los mit Frage Nummer eins:

Die Weihnachtszeit ist geprägt von Traditionen und Brauchtum. So auch das Weihnachtsfest selbst. Wann wurde zum ersten Mal Weihnachten gefeiert? War es

a – im 4. Jahrhundert,

b – im 19. Jahrhundert oder

c – im Jahr nach Christi Geburt?

Wissen Sie es? Dann Stift und Zettel geschnappt und die richtige Antwort notiert. Wissen Sie es nicht, dann recherchieren Sie doch einfach ein bisschen.

Wie heißt der Weg, der einst zwei deutsche Staaten trennte? Foto: Archiv/Stadt Heldburg

In Frage Nummer zwei ist Ihre Region-Kenntnis gefragt:

Mit der Teilung sowie der Wiedervereinigung Deutschlands hat auch das Heldburger Land eine bewegte Geschichte hinter sich. Die ehemalige innerdeutsche Grenze kann heute größtenteils erwandert werden. Doch wie wird der ehemalige Grenzweg heute genannt?

a) Deutscher Pfad,

b) Zweiländer-Weg oder

c) Grünes Band?

Zwei Lösungen müssten nun schon auf Ihrem Zettel notiert sein. Am kommenden Samstag, dem Nikolaustag, geht’s weiter mit dem Adventsrätsel 2025. Es bleibt also spannend in der Adventszeit. Viel (Vor-)Freude wünscht Ihnen das Team Ihrer Tageszeitung!

Mitmachen und gewinnen

Das Adventsrätsel
von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.

Die Gewinner
der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.