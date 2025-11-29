Adventsrätsel, Teil 1: Seit wann wird Weihnachten gefeiert?

b) Zweiländer-Weg oder

c) Grünes Band?

Zwei Lösungen müssten nun schon auf Ihrem Zettel notiert sein. Am kommenden Samstag, dem Nikolaustag, geht’s weiter mit dem Adventsrätsel 2025. Es bleibt also spannend in der Adventszeit. Viel (Vor-)Freude wünscht Ihnen das Team Ihrer Tageszeitung!

Mitmachen und gewinnen

Das Adventsrätsel

von Tourismusverein Heldburger Land und Freies Wort besteht aus vier Teilen mit insgesamt acht Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollten. Haben sie alle acht zusammengesammelt, notieren Sie diese auf einer Postkarte und senden Sie sie an die Touristinformation der Stadt Heldburg, Hauptstraße 4, 98663 Heldburg/Ortsteil Bad Colberg. Einsendeschluss ist der 31. Dezember (Poststempel). Verlost werden attraktive Preise.

Die Gewinner

der Verlosung werden – auch das hat Tradition – Anfang Januar von Kindern aus dem Heldburger Land gezogen und schließlich veröffentlicht.