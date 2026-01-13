Für zehn Rätselfreunde hat sich in der Vorweihnachtszeit das Kopfzerbrechen gelohnt. Und diesmal war es wohl tatsächlich eines, denn die Macher hatten einen Fallstrick eingebaut. Und doch haben die Zehn nicht nur die Fragen des gemeinsamen Adventsrätsels von Tourismusverein Heldburger Land und „Freies Wort“ richtig beantwortet, Postkarten mit den Lösungen bestückt und abgeschickt. Sie hatten auch noch das Glück, dass Ihre Postkarte von den kleinen Glücksfeen des Ummerstädter Diakoniekindergartens „Rappelkiste“ aus dem Säckchen mit den wenigen richtigen Einsendungen gezogen wurde. Den hatte wieder Heldburgs Tourismusfrau Melanie Mehrländer-Metzner bestückt.