In der Erlöserkirche fand am Freitagabend das traditionelle Weihnachtskonzert der Blechbläsergruppe „Frankenblick-Brass“ statt. Bereits der Glühweinempfang bescherte den zahlreichen Besuchern Vorfreude aufs anstehende Programm. Unterm Motto „Klangvolle Weihnachten“ spielten die sechs Musiker klassische Werke von Bach, Mozart, Bruckner und Dvorak, auch begeisterten sie das Publikum auch mit modernen Liedern aus den Musicals „Starlight Express“, „Cats“ und „Evita“. Mit der zeitlosen und bezaubernden Filmmelodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ berührten die Blechbläser die Herzen aller Zuhörer, denn die Melodie ist nicht nur Teil des Films, sondern auch Symbol für Hoffnung und Glaube an Liebe, die nicht nur in der Aschenbrödel-Geschichte zentrales Thema sind.