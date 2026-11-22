Bei „Streufdorf stimmt ein“ spielte sich das Geschehen auf vier Standorten ab. Der Heimatverein und die Gardemädchen des Streufdorfer Carnevalvereins erhofften sich regen Zuspruch am Standort Zweiländermuseum. Die Besucher hatten dabei die Gelegenheit, einen Blick in das Museum des Heimatvereins und in die noch eine Woche laufende Ausstellung „Gesammelte Schätze von Albin Götz“ zu werfen. Götz ist Ehrenbürger und ein Urgestein von Streufdorf. Aber auch das Heimatmuseum hatte seine Türen geöffnet.