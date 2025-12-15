Sie gibt es tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert. Und doch sind sie immer wieder neu. Die Rede ist von den Anonymics. Von der Boygroup also, die sich dem a cappella Gesang verschrieben hat. Der scheint die Herren, die einst im Suhler Knabenchor groß geworden sind, jung zu halten. Und reich an Ideen. Mit denen zaubern sie am dritten Advent einmal mehr ein Adventskonzert in den Oberrathaussaal, den sie gern als ihr Wohnzimmer bezeichnen, das so recht nach dem Geschmack des Publikums ist. Und der locker viel mehr Zuhörer angelockt hätte, wenn es denn mehr Plätze gäbe.