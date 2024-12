Adventskalender: Wie ein Bühnenbild entsteht

Was auch immer die Besucher an Bühnenbildern im Großen Haus, den Kammerspielen oder im Rautenkranz sehen – dieser Mann hat sie vorher gesehen. Er hat die Entwicklung ihrer Entwürfe begleitet, er hat ihre Anfertigung in den hauseigenen Werkstätten koordiniert und nicht selten hat er sie sich sogar selber ausgedacht. Christian Rinke – bereits seit 1988 als Bühnen- und Kostümbildner in Meiningen tätig – ist der Ausstattungsleiter des Staatstheaters Meiningen. Bei der Vielzahl an Neuproduktionen in jeder Spielzeit behält er den ästhetischen Gesamtüberblick, um etwaige optische Dopplungen zu vermeiden. Zugleich weiß er um die technischen Erfordernisse der Bühnen und kennt alle Belange der Gewerke. Eine anspruchsvolle Mittlerposition zwischen künstlerischer Leitung, Ausstattungsgästen und der technischen Abteilung des Hauses. Jeder Besucher hat ganz sicher schon die ein oder andere Inszenierung gesehen, für die er Bühnen- und Kostümbild entworfen hat, zum Beispiel „Asyl im Paradies“, „Ende einer Verhandlung“ oder „Heiße Zeiten“.