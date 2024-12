Adventskalender: Versteckte Technik in der Ruine

Wenn sich die Mitarbeiter des Staatstheaters Meiningen untereinander im Großen Haus räumlich orientieren, verwenden sie die Bezeichnungen „Stadtseite“ und „Feldseite“. Die Nutzung dieses Begriffspaares weist zurück in die Anfangszeit des Theaters. Damals war auf der heute Richtung Charlottenstraße gelegenen Seite tatsächlich nichts anderes zu finden als Felder, Äcker und Wiesen. Auf der entgegengesetzten Seite Richtung Großes Palais und Sächsischer Hof lag die Stadt. Indem man nun die entsprechenden Längsseiten des Hauses jeweils als „Feldseite“ oder „Stadtseite“ bezeichnete, wussten alle Beteiligten genau, welche Seite gemeint war. Denn dadurch, dass an einer Produktion sowohl aus dem Zuschauerraum heraus als auch auf und hinter der Bühne gearbeitet wird, stößt die Koordination mit „rechts“ und „links“ schnell an ihre Grenzen. Was für den Regisseur oder den Beleuchter in der Probe links ist, ist aus der Sicht des Darstellers oder der Bühnentechniker rechts. Verwirrend. Nur das Publikum, das wird zu seinen Plätzen nach links oder nach rechts gebeten. An der Feldseite unweit des Theaters befinden sich künstlich angelegte Ruinen und dorthin führt der Gewinn von Kalendertür Nummer 21.