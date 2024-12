Adventskalender: Trainingsstunde an der Stange

Poledance wie in der „Roten Ratte“ Das Musical „Jekyll & Hyde“ gehört zu den beliebtesten Horrorklassikern weltweit. Komponist Frank Wildhorn gelang vor 35 Jahren mit diesem Werk, dessen zentrales Motiv die gespaltene Persönlichkeit ist, der internationale Durchbruch. Seit 25 Jahren erfreut sich „Jekyll & Hyde“ auch in Deutschland großer Beliebtheit. Die Hauptfigur dieses Thrillers ist der Wissenschaftler Dr. Henry Jekyll, der versucht, mit einem Medikament den bösen Teil aus der menschlichen Seele abzuspalten. Da ihm die Verabreichung an Patienten in einem Krankenhaus verboten wird, startet er einen gefährlichen Selbstversuch. Er erschafft das Monster Edward Hyde. Anfangs ist Jekyll fasziniert von seinem zweiten Ich. Tagsüber forscht er unermüdlich an der Vervollkommnung seines Experiments, vernachlässigt dabei allerdings seine Verlobte Lisa, nachts lebt er seine brutalen Fantasien mit der Prostituierten Lucy im Bordell „Rote Ratte“ aus. Dort gibt es in der Meininger Inszenierung von Regisseur Cusch Jung zwei Poledance-Stangen, die auch entsprechend bespielt werden.