Adventskalender: Tanzkurs mit zwei Schauspielern

Das Staatstheater Meiningen ist ein Vier-Sparten-Haus – neben Musiktheater und Schauspiel gibt es hier auch ein Konzertprogramm sowie Puppentheater. Außerdem, sozusagen als fünfte, wenn auch nicht hauseigene Sparte, ist hier Ballett vom Landestheater Eisenach zu erleben. Alle Angebote der verschiedenen Sparten, die sich insbesondere an Kinder und Jugendlich richten, sind als „Junges Staatstheater“ ausgewiesen. Gut zu erkennen am kleinen Logo, das dann ebenso wie die Altersempfehlung im Spielplan mit angegeben ist. Diese klare Sortierung nach Sparten heißt aber keineswegs, dass sich die Künstler des Hauses immer nur auf eine bestimmte Form der Darstellung verstehen. Gerade auch im Schauspiel finden sich viele Solisten, die sich dem Publikum in Meiningen auch jenseits des Sprechtheaters immer wieder vorstellen. Wie mitreißend der Gesang des Schauspiel-Ensembles ist, davon können sich die Theaterbesucher jetzt in „Wild Christmas“ oder demnächst in der Revue „Thüringer Spezialitäten“ überzeugen. Oder erinnern Sie sich noch an „Amadeus“, als Hauptdarsteller Leo Goldberg auch selber Klavier gespielt hat? Oder waren Sie schon einmal bei „Partytime“, wenn Matthis Heinrich auflegt? Vielseitigkeit ist auch im Schauspiel Trumpf.