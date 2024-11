Das Adventskalender-Rätsel der Lokalredaktion erfordert Köpfchen. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein Türchen in unserem Adventskalender mit einem knackigen Rätsel. Dessen richtige Lösung trägt zu einem Lösungssatz am Ende bei. Und dafür gibt es am Ende unter anderem ein Tablet zu gewinnen.