Adventskalender: Nur für Schwindelfreie

Führung auf den Schnürboden So viel Sie als Besucher auch sehen auf der Bühne des Staatstheaters Meiningen – sehr vieles sehen Sie nicht. Neben dem Bühnenraum, der aus dem Zuschauerraum sichtbar ist, gibt es nämlich noch eine Hinterbühne, Seitenbereiche, eine Unterbühne und eine Oberbühne. Ein Bestandteil der Oberbühne ist der Schnürboden, eine begehbare Stahlkonstruktion oberhalb der Bühne direkt unter dem Bühnendach. Hier sind die Seilumlenkrollen eingebaut, die es braucht, um bei Vorstellungen Bühnenbildelemente, Requisiten oder manchmal auch an Seilen schwebende Darsteller bewegen zu können. Heutzutage üblicherweise computergesteuert. Die Einbauhöhe des Schnürbodens ergibt sich aus der zweifachen Kulissenhöhe – nur dann können Kulissen so weit nach oben gezogen werden, dass sie komplett aus dem Sichtfeld des Publikums verschwinden. Außerdem dient der Schnürboden als Zugangs- und Wartungsebene für die Obermaschinerie. Dabei gilt eine strenge Regel: Betreten werden darf er nur, wenn sich niemand auf der Bühne befindet.