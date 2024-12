Adventskalender: Mittendrin bei der Kapellenprobe

Im gestrigen Türchen Nr. 9 ging es um die kleinste und jüngste Sparte des Staatstheaters Meiningen – das Puppentheater. Heute soll es um die größte und älteste Sparte gehen, die Meininger Hofkapelle, die sowohl in den Konzerten des Hauses als auch bei den Musiktheater- und Ballettaufführungen zu erleben ist. Ihre Geschichte geht zurück auf das Jahr 1690, aus dem ein erster Beleg für den Ankauf von Instrumenten für eben jenes Ensemble erhalten ist. Das war damals noch deutlich kleiner, umfasste auch Sängerinnen und Sänger und spielte bei Hofe auf. Daher der Name, den das Orchester seit einem Festakt am 17. Dezember 2006 anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Meininger Theaters wieder trägt. Berühmte Kapellmeister wie Hans von Bülow, Richard Strauss und Max Reger sind untrennbar mit der Meininger Hofkapelle verbunden. Seit der Spielzeit 2023/24 ist der irische Dirigent Killian Farrell neuer Generalmusikdirektor des Staatstheaters Meiningen.