Adventskalender: Logistiker im Hintergrund

Orchesterwarte Drei Vorstellungstermine an einem Tag? Gerade im Dezember ist das keine Seltenheit am Staatstheater Meiningen. Und zwischendrin werden die Bühnen auch noch für Proben benötigt. Ein Theaterbetrieb ist immer auch ein Wunderwerk der Logistik, mit der akribischen Planung durch den Künstlerischen Betriebsdirektor und seinen Mitarbeitern auf der einen Seite und jenen, die diese Pläne ausführen, auf der anderen Seite. Für alle Auf- und Umbauten auf den Bühnen des Staatstheaters Meiningen ist die technische Abteilung zuständig, für alle Arbeiten rund um den Orchestergraben sind es die Orchesterwarte. Sie sorgen dafür, dass passend zum gespielten Werk die korrekte Anzahl an Stühlen, Pulten und vor allem auch größere Instrumente wie Kontrabässe, Harfen, Tasteninstrumente und Schlagwerk im Graben parat stehen. Außerdem sind sie für Instrumententransporte zuständig, wenn die Meininger Hofkapelle außer Haus spielt – wie am 18. Dezember beim Weihnachtskonzert in der Meininger Stadtkirche.