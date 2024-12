Adventskalender: In der Schaltzentrale des Theaters

Während der Vorstellung hört alles auf ihr Kommando: Die vier Inspizienten des Staatstheaters Meiningen koordinieren von ihren Pulten aus im Großen Haus und den Kammerspielen den gesamten künstlerischen und technischen Ablauf eines Theaterabends. Drehbühne, Versenkung und Schnürboden werden von ihnen über Lichtzeichen informiert, aktiv zu werden. Nicht selten gibt es in aufwendigen Vorstellungen mehr als 200 Lichtstimmungen. Mittels Monitoren, Sprechverbindungen und optischen Signalanlagen wird vom Inspizientenpult aus zwischen Kunst und Technik koordiniert. Der Preis hinter Türchen Nr. 1: Erleben Sie die letzte Vorstellung von „Good Bye, Lenin!“ am 4. Januar 2025 in der Schaltzentrale des Großen Hauses. Inspizientin Kathleen Friedrich nimmt Sie mit an ihren Arbeitsplatz. Wie kann man gewinnen? Schreiben Sie bis zum 3. Dezember an adventskalender2024@staatstheater-meiningen.de, warum Sie Theater einmal aus dieser Perspektive erleben möchten. Oder vielleicht gibt es auch einen anderen lieben Menschen, den Sie gerne mit diesem Preis überraschen möchten. Viel Glück!