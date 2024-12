Adventskalender: Für den großen Auftritt

Jonglier-Workshop Neben den großen Sparten Musiktheater, Schauspiel und Konzert gibt es am Staatstheater Meiningen seit 1986 auch eine ganz kleine und ausgesprochen reisefreudige Sparte: das Puppentheater. Was übrigens dasselbe wie Figurentheater meint. Zwei Puppenspieler und zwei Puppenspielerinnen präsentieren ihrem Publikum mehrere Neuproduktionen pro Spielzeit sowie einen großen Umfang an Repertoire-Stücken. Sie arbeiten immer wieder einmal gemeinsam mit anderen Sparten und durchaus auch für erwachsenes Publikum, zum Beispiel aktuell mit dem Miss-Marple-Krimi „Ein Mord wird angekündigt“. Bühnen haben sie viele – am Staatstheater Meiningen den Rautenkranz und die Kammerspiele und dazu Dutzende Auftrittsorte in Schulen und Kindertagesstätten, bei Märkten und Festen. Nicht selten sind die Puppenspieler bei solchen Abstechern allein unterwegs, manchmal auch ohne Techniker. Kurzum: Ein Puppenspieler muss vielseitig und flexibel sein. Und auch manches können, was man vielleicht gar nicht vermutet. Jonglieren zum Beispiel.