Adventskalender: Fahrt mit dem Zitterbacke-Mobil

Der zehnjährige Alfons Zitterbacke fühlt sich regelrecht vom Pech verfolgt. Nicht nur wegen seines Nachnamens wird er permanent gehänselt, auch seinen Eltern kann er es nie recht machen. Nur sein bester Freund Micki hält in allen Situationen zu ihm. So beschließt Alfons Kosmonaut zu werden und die beiden beginnen ein Training für die abenteuerliche Schwerelosigkeit. Die fantasievollen Geschichten um den vom Pech verfolgten Jungen Alfons Zitterbacke haben ihn zur wohl populärsten Kinderbuchfigur der DDR werden lassen. Gerhard Holtz-Baumert erschuf weit mehr als einen der bekanntesten und ideenreichsten Lausbuben unserer Zeit, vielmehr gelang ihm ein Plädoyer für die unbändige kindliche Fantasie. Am Staatstheater Meiningen sind die Abenteuer von Alfons Zitterbacke in einer Fassung und auch in der Regie von Gabriela Gillert zu erleben. Eine Inszenierung für Publikum ab 10 Jahren, die ab dem 30. Januar 2025 wieder in den Kammerspielen zu sehen sein wird.