Kleine Instrumentenkunde Es gibt Berufe am Theater, die sind allseits bekannt – und es gibt solche, die es weniger sind. Zu den nicht ganz so bekannten Berufen gehört der des Repetitors beziehungsweise der Repetitorin. Am Staatstheater Meiningen gibt es zwei Repetitorinnen: Virginia Breitenstein und Oma Sahara. Gemeinsam mit der Studienleiterin Noori Cho sind sie für die musikalische Einstudierung zuständig. Sie unterstützen also die Solisten des Musiktheaterensembles – manchmal auch des Schauspielensembles – beim musikalischen Erarbeiten ihrer Rollen. Diese Solo-Einstudierungen finden mit Klavierbegleitung statt. Daneben begleiten die Repetitorinnen in Meiningen zum Beispiel auch die Solo-Auftritte bei Foyerkonzerten oder sie sind als Bühnenmusiker in Inszenierungen eingebunden. Virginia Breitenstein war auf der Meininger Bühne unter anderem in „Heiße Zeiten“ zu sehen oder aktuell ist sie es in „Hexe Hillary geht in die Oper“. Klaviere sind allerdings nicht die einzigen Tasteninstrumente, die es am Staatstheater Meiningen gibt und die von den Repetitorinnen gespielt werden. Preis Türchen Nr. 7: Virginia Breitenstein stellt dem Gewinner oder der Gewinnerin in einer einstündigen Instrumentenkunde die Besonderheiten von Celesta, Cembalo und Harmonium vor – inklusive von bekannten Klangbeispielen. Schreiben Sie bis zum 9. Dezember an adventskalender2024@staatstheater-meiningen.de, warum Sie gerne einmal mit Virginia Breitenstein die verschiedenen Tasteninstrumente des Staatstheaters Meiningen kennenlernen würden. Oder vielleicht gibt es auch einen anderen lieben Menschen, den Sie gerne mit diesem Preis überraschen möchten. Viel Glück!