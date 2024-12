Adventskalender: Eine Probe mit dem Chordirektor

Im Zuge der Begründung eines Opernensembles wurde am Meininger Hoftheater 1858 unter Herzog Bernhard II. erstmals ein professioneller Chor ins Leben gerufen. Georg II. löste als neuer Theaterleiter 1866 die Opernsparte auf, um sich ganz auf die Reform des Schauspiels und die Profilierung der Meininger Hofkapelle als Konzertorchester zu konzentrieren. 1946 wurde am Meininger Theater wieder ein eigenes Musiktheaterensemble mit Opernchor aufgebaut. Um dem vielseitigen Repertoirebetrieb gerecht zu werden, wuchs der Chor auf derzeit 33 hauptberufliche, in Vollzeit beschäftigte Mitglieder. Diese übernehmen regelmäßig auch kleinere und größere Solopartien im Musiktheater-Repertoire. Einen Schwerpunkt im Repertoire des Chores bilden alle Musiktheaterwerke Richard Wagners. In den 78 Jahren seit seiner Gründung hat der Chor über 500 Werke – Opern, Operetten, Musicals und Chorsinfonik – aufgeführt, darunter auch verschiedene Ur- und Erstaufführungen. In dieser Zeit haben zahlreiche Chordirektoren den Opernchor geprägt und klanglich weiterentwickelt.