Adventskalender: Ein Tag im Theater-Malsaal

In den Werkstätten des Staatstheaters Meiningen sind viele Mitarbeiter beschäftigt. Hier entsteht in Handarbeit, was sich Bühnen- und Kostümbildner für die Inszenierungen ausgedacht haben. Es gibt eine Schneiderei für Damenkostüme und eine Schneiderei für Herrenkostüme. Dazu eine Abteilung für Dekoration, in der zwei Mitarbeiterinnen alles aus Stoff anfertigen, was kein Kostüm ist – vom Vorhang über Prospekte bis zum Polstern von Möbeln. Außerdem eine eigene Theatertischlerei, eine Theaterschlosserei und eine Abteilung für Maske, in der unter anderem die Perücken für die Darsteller geknüpft werden. Die größte Werkstatt des Theaters aber ist der Malsaal, in dem die Bühnenmaler und Bühnenplastiker arbeiten.