Adventskalender: Ein Scherenschnitt-Kurs nach Andersen

Seit vielen Jahren gehören die Märchen von Hans Christian Andersen zum Repertoire des Puppentheaters, der Kinderkonzerte und des Schauspiels am Staatstheater Meiningen. „Der standhafte Zinnsoldat“, „Das Feuerzeug“ oder „Die kleine Meerjungfrau“ erfreuen sich auch über 200 Jahre nach Andersens Geburt großer Beliebtheit. Seine Märchen haben nichts an ihrer Faszination und Magie für Kinder und Erwachsene verloren; und dies drückt sich auch in Andersens zahlreichen und vielfältigen Scherenschnitten aus. In der Adventszeit möchte Susanne Tenner-Ketzer, die Leiterin des Bereiches „Junge Musik“, diese Form des kreativen Ausdrucks wiederbeleben und märchenhafte Vorweihnachtsstimmung verbreiten.