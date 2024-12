Adventskalender: Die besondere Singstunde

Hexe Hillary ist begeistert: Sie hat zwei Karten für die Oper gewonnen! Aber was ist eigentlich „Oper“? Handelt es sich um einen gefährlichen „Singfluch“ oder steckt mehr hinter dieser mysteriösen Theaterform? Leider kennt sich auch Wülly, ihre Hausmaus, nicht aus. Da hat die freche kleine Hexe eine Idee: Sie zaubert sich Opernsängerin Maria Bellacanta herbei. Mit ihrer Hilfe erfährt Hillary viele interessante Dinge über die Welt der Oper, lauscht bekannten Arien und muss feststellen: Durch Gesang lassen sich Gefühle wunderbar transportieren! Die Rolle der Maria Bellacanta, die Hexe Hillary in dieser Spielzeit die große Welt der Oper näherbringt, verkörpert die Mezzosopranistin Marianne Schechtel. Seit der Spielzeit 2017/2018 fest am Staatstheater Meiningen engagiert, ist sie aktuell unter anderem als Prinzessin Eboli in „Don Carlos“, in der Doppelrolle Lady Beaconsfield / Nellie im Musical „Jekyll & Hyde“ sowie als Prinz Orlofsky in „Die Fledermaus“ zu erleben.