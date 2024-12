Adventskalender: Besuch in der Wunderkammer

Die Abteilung Requisite am Staatstheater Meiningen leistet so manche kleinen Wunder, wenn es um die Ausstattung von Inszenierungen geht. Mitunter müssen die von der Regie gewünschten Utensilien selbst ertüftelt und gebaut werden, in vielen Fällen wird man aber doch im Requisitenfundus fündig. Während die großen Requisiten wie Möbel in einem eigenen Fundus im Werkstattgebäude im Englischen Garten aufbewahrt werden, sind kleinere Requisiten hoch oben unter dem Dach des Großen Hauses verstaut. Thematisch sortiert und verteilt auf verschiedene Fundusräume gibt es hier alles Mögliche und Unmögliche für die Ausgestaltung von Szenen. Außerdem befindet sich hier die Rüstkammer des Theaters, in der noch so mancher historische Requisitenschatz verwahrt wird.