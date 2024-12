Adventskalender: Bei „Don Carlos“ im Maschinenstand

Theater lebt von Wandel einerseits und Beständigkeit andererseits. Das gilt im Besonderen auch für die Menschen, die an einem Ort zusammenfinden, um Theater zu machen. Ein sehr beständiger Bereich sind die handwerklichen und technischen Abteilungen des Staatstheaters. Viele Kollegen sind Jahrzehnte am Haus, manche bleiben hier ein ganzes Berufsleben von der Ausbildung bis zum Eintritt in den Ruhestand. Aktuelle „Rekordhalterin“ ist eine Mitarbeiterin in der Dekorationsabteilung, die jetzt in ihrer 46. Spielzeit beschäftigt ist. Die Werkstätten des Staatstheaters – mit Ausnahme der Damen- und Herrenschneiderei – sind im Werkstattgebäude untergebracht. Und nicht nur die: Hier entwirft Ausstattungsleiter Christian Rinke Bühnenbilder, hier probt das Puppentheater und im Untergeschoss lagert vielerlei, das vielleicht noch einmal bei einer Inszenierung zum Einsatz kommt. Außerdem wird hier ausgebildet. Die nächsten freien Ausbildungsplätze ab September 2025 sind in der Tischlerei und im Malsaal und gerade frisch ausgeschrieben. Sagen Sie es gerne weiter. Preis Türchen Nr. 23: Der Ausstattungsleiter des Staatstheaters, Christian Rinke, führt die Gewinner durchs Werkstattgebäude im Englischen Garten. Neben Tischlerei, Schlosserei, Malsaal und Dekoabteilung führt der Rundgang durch den Möbel- und Großrequisitenfundus im Gebäude. Schreiben Sie uns bis zum 25. Dezember an adventskalender2024@staatstheater-meiningen.de, warum Sie eine Führung durch die Werkstätten des Staatstheaters gewinnen möchten. Oder vielleicht wissen Sie um einen anderen lieben Menschen, der sich über diesen Preis besonders freuen würde. Viel Glück!