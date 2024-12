Adventskalender: Bei „Don Carlos“ im Maschinenstand

Am ersten Tag des Theater-Adventskalenders konnten die Leser einen Vorstellungsbesuch in der besonderen Perspektive des Inspizienten-Pultes im Großen Haus gewinnen. Gleich über der „Schaltzentrale“, erreichbar nur über eine Leiter, befindet sich im Großen Haus des Staatstheaters Meiningen der Maschinenstand. Dort führt ein Maschinenmeister die Anweisungen des Inspizienten oder der Inspizientin bei den Vorstellungen und Bühnenproben aus. Maschinisten bedienen am Theater die Maschinentechnik, mittels derer Dekorationsteile und Bühnenbilder bewegt werden. Eine im hohen Grad verantwortungsvolle Aufgabe für den reibungslosen Ablauf der Vorstellung einerseits und die Sicherheit aller Beteiligten andererseits. Hier werden große Lasten mit teils hoher Geschwindigkeit neben und über Menschen auf der Bühne bewegt. Besonders eindrucksvoll ist diese Arbeit dann, wenn viel „gefahren“ wird, zum Beispiel bei Altmeister Achim Freyers Inszenierung von „Don Carlos“.