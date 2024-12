Adventskalender: Bei „Don Carlos“ im Maschinenstand

„Die Oper ist tot – es lebe die Oper!“ war das Motto einer umfänglichen Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn in den Jahren 2022/2023. Und dabei stark präsent: das Staatstheater Meiningen in Tradition und Gegenwart – in Schauspiel und Oper. Und das, obwohl der berühmte Theaterherzog Georg II. das Musiktheater mit Übernahme seiner Regentschaft aus Kostengründen abgeschafft hatte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder etabliert, ist die Sparte aus der Gegenwart des Theaters nicht mehr wegzudenken. Trotz des immer wieder prognostizierten Todes wirkt die Oper hier höchst lebendig! Fast scheint es, dass sich Meiningen zum interessanten Ort der Musiktheaterpflege in Thüringen etabliert. Zahlreiche Preise in der jüngsten Zeit lassen diesen Schluss zu. Und so wollen wir Sie auch in dieser Saison mit dem gesamten Kanon des musikalischen Repertoires verführen und verzaubern. Erleben Sie große Künstler der Bildenden Kunst, gepaart mit interessanten Regiehandschriften, ein hervorragendes, internationales Ensemble und die wunderbare Meininger Hofkapelle. Werden Sie Teil einer Community, die Mozart liebt, Wagner verehrt und neugierig ist auf unbekannte Werke der Musiktheaterliteratur. Werden Sie Teil der Mission: Die Oper lebt!