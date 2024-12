Adventskalender: Ausflug in den Orchestergraben

Wenn die Meininger Hofkapelle spielt, dann ist sie meist unsichtbar – es sei denn, sie musiziert bei einem Sinfoniekonzert im Konzertzimmer auf der Bühne des Großen Hauses. In den Musiktheatervorstellungen verschwindet sie jedoch in aller Regel gänzlich im Orchestergraben. Üblich ist die Versenkung von Orchestern erst seit gut 150 Jahren, als es die Kompositionen von Richard Wagner erforderlich machten, den Sängerinnen und Sängern mehr Gehör zu verschaffen. Bis dahin befanden sich die Musiker der damals noch deutlich kleineren und auch leiseren Hofkapellen auf derselben Höhe wie das Publikum. Als Referenz an diese frühere Aufführungspraxis wird das Orchester bei Barockopern oder Werken der Frühklassik manchmal auch ein Stück hochgefahren. In Meiningen war dies in jüngerer Vergangenheit beispielsweise bei „Amadigi di Gaula“, „Messias“, „Die Hochzeit des Figaro“ und „Una cosa rara“ der Fall. Hier war die Hofkapelle in kleinerer Besetzung halb zu sehen – klanglich immer wieder ein besonderes Erlebnis.