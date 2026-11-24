Bachs Weihnachtsoratorium gehört zu den Klassikern in der Adventszeit. Jahrelang habe ich davon geträumt, das mit Abstand beliebteste Sakralwerk des ehemaligen Leipziger Thomaskantors und Stadtmusikdirektors nicht nur im Publikum zu hören, sondern selbst auf der Bühne mitzusingen. In diesem Jahr soll dieser Traum wahr geworden. Doch zwischen gestandenen Bach-Veteranen merke ich schnell: Hier zählt jeder Bleistiftstrich im Notenbuch.