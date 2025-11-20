Manchmal holen die Realitäten die kühnsten Wunschträume ein. Im beschaulichen Suhl, wo man sich seit Jahrzehnten schwer damit tut, sich trotz aller Traditionen und Voraussetzungen als das Mekka der volkstümlichen Musik in den Thüringer Bergen zu vermarkten, ist das so. Während man sich uneins darüber ist, ob man sich nun als Waffenstadt verkaufen solle oder nicht, sprechen die Realitäten längst eine andere Sprache: Suhl wird mit Schlagershows, volkstümlicher Musik und Unterhaltungssendungen verbunden. Völlig zurecht, denn alljährlich geben sich hier die Stars der Szene die Klinke in die Hand. Florian Silbereisen, Roland Kaiser, Mireille Matthieu, Helene Fischer, Andre Rieu, Ross Antony oder die Kellys kommen nicht nur für einen kurzen Auftritt mit schnellem Abflug nach Suhl, sondern um zu bleiben. Für rund zwei Wochen verwandelt sich die Stadt alljährlich zum Adventsbeginn in einen regelrechten Taubenschlag: Überall wird gewerkelt und gebaut, beleuchtet und gesungen, Leute gehen ein und aus, sind beschäftigt, warten, telefonieren. Ein Tross von rund 200 Leuten allein für die unmittelbare Fernsehproduktion sorgt seit Mittwoch für Umsatz in Gastronomie und Handel, bringt aber auch Besucher für Ausflugsziele in der Stadt und im Umland.