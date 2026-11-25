Lieber Florian Silbereisen, wenn Sie in Suhl spontan zur Harmonika greifen würden, welches Weihnachtslied würden Sie spielen?
Adventsfest Silbereisen findet Suhler CCS gemütlich, aber klein
Peter Lauterbach 25.11.2026 - 17:01 Uhr
Zum 21. Mal präsentiert Florian Silbereisen sein „Adventsfest“ live aus Suhl. Im Interview verrät der Entertainer, wie klein das CCS für eine TV-Show ist. Wir verlosen Tickets.
Lieber Florian Silbereisen, wenn Sie in Suhl spontan zur Harmonika greifen würden, welches Weihnachtslied würden Sie spielen?