„Weißt du, was das heißt, Weihnacht?“, fragt ein singender Florian Silbereisen gleich zu Beginn. Das Lied ganz am Anfang hat Tradition in der Show. Wie so vieles beim Adventsfest – von der Weihnachtsbäckerei über das Friedenslicht bis hin zur Weihnachtsgeschichte. Das ist Absicht. Denn Weihnachten ist ein Fest der Traditionen. Und nach 20 Ausgaben aus Suhl ist wohl auch diese Show – sozusagen das Premiumprodukt Südthüringer Unterhaltungskultur (Nein, das Meininger Theater kann in diesem Metier nicht mithalten) – Tradition.