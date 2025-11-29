„Das berührt mich wirklich, ich freue mich sehr“, sagt DJ Ötzi alias Gerry Friedle kurz vor der Generalprobe zum „Adventsfest der 100 000 Lichter“ mit Florian Silbereisen am Freitagabend (28. November) in Suhl. Vor dem großen, roten Vorhang, den traditionell kleine Engel aufziehen, um dem Publikum das weihnachtlich-winterliche Bühnenbild der Show zu präsentieren, überreichte der Zella-Mehliser Unternehmer Arno Barthelmes dem populären Salzburger und seiner Tochter Lisa-Marie die „Goldene Stimmgabel“.