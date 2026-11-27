Sie ist mit großem Eifer beim Jugendrotkreuz ihrer oberösterreichischen Heimatstadt Perg dabei: „Wir lernen, wie man Verbände macht, Leute reanimiert und versorgt“, erzählt sie. Und so weiß Mila Götzinger ganz genau, wie man helfen kann und muss, „wann immer es möglich ist.“ Für dieses Engagement wählte sie das ORF-Landesstudio in Linz als Friedenslichtkind 2026 aus. Das Friedenslicht erinnert in Österreich seit 1986 an die Botschaft des Weihnachtsfriedes. Als einmalige Aktion gedacht, ist es längst zu einer weltumspannenden Tradition geworden. Es kommt in jedem Jahr auch in das „Advenstfest der 100 000 Lichter“ nach Suhl – diesmal ist es Mila Götzinger, die es auf die Bühne und damit in die Live-Sendung trägt.