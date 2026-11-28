Sie sind sozusagen die beiden Heiligtümer der beliebtesten Weihnachtsshow im deutschen und österreichischen Fernsehen: Die von einem Friedenslied untermalte Ankunft und Weitergabe des Friedenslichts sowie das von Kindern und einem Promi begleitete Liedchen von der „Weihnachtsbäckerei“. Es sind zwei Auftritte, ohne die das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auch bei seiner einundzwanzigsten Live-Übertragung aus Suhl an diesem Abend nicht auskommen wird.