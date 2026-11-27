Alle Jahre wieder: Eine Woche vor dem jährlichen „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gibt es die erste Liste von Gästen, die Florian Silbereisen bei seiner legendären Samstagabendshow aus Suhl beehren. Genügend Namen nennen, um die Fans vor die Fernseher zu locken, aber nicht zu viel verraten, damit es spannend bleibt: Das ist die Devise des MDR und der Produktions-Firma Jürgens-TV vor dieser größten aller Weihnachtsshows, seit sie vor 22 Jahren erstmals live aus Südthüringen gesendet wurde.