Stell dir vor, du hast eine Tradition und du feierst sie gar nicht. So geht es Südthüringen mit Florian Silbereisens „Adventsfest“. Seit sage und schreibe zwanzig Jahren beginnt für viele Millionen Deutsche und Österreicher die Vorweihnachtszeit mit diesem Fernsehabend aus Suhl. Ja, es gibt weitere Millionen, die diese Show mit den ewig gleichen Schlagersternchen und Plaste-Schneeflocken so gar nicht mögen. Dennoch: Es gibt kein Ereignis, bei dem auch nur annähernd so viele Augen mit so viel Sympathie auf diese Region gerichtet sind. Und die Region macht daraus ... genau gar nichts.