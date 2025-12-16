Fast 190 Seniorinnen und Senioren nahmen an den beiden Feiern im Gangolfisaal in Geisa sowie im Bürgerhaus „Zum Rößberg“ in Ketten teil. Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) zeigte sich sehr erfreut über die hohe Beteiligung und das große Interesse der älteren Bürgerinnen und Bürger und konnte auch in Geisa Stadtpfarrer Martin Lerg und in Ketten Pastor Jürgen Kämpf begrüßen. Die beiden Geistlichen gaben dann auch jeweils geistliche Impulse mit auf den Weg. Anschließend wurde ein abwechslungsreiches Programm dargeboten.