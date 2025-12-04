Die Stadt Themar hat keinen Weihnachtsbaum. Der fehlende Weihnachtsbote ist mittlerweile Stadtgespräch. Gerüchte machen die Runde. Stadtrat Achim Hanf , künftiger Themarer Bürgermeister, bringt auf Nachfrage Licht ins Dunkel.
Es leuchtet im Landkreis – egal, wo man hinschaut. Die Städte und Gemeinden schmücken ihre gute Stube mit einem Weihnachtsbaum. Nur in Themar fehlt er in diesem Jahr. Warum?
Die Stadt Themar hat keinen Weihnachtsbaum. Der fehlende Weihnachtsbote ist mittlerweile Stadtgespräch. Gerüchte machen die Runde. Stadtrat Achim Hanf , künftiger Themarer Bürgermeister, bringt auf Nachfrage Licht ins Dunkel.