Großbreitenbach, Langewiesen, Gehren bereiten sich auf eine große kirchliche Veranstaltung im Juni vor - die Thüringer Adjuvantentage.
Adjuvantentage Großbreitenbacher hatten einen Schatz
Marina Hube 24.03.2026 - 10:00 Uhr
Woher bekam der Kantor im 16. Jahrhundert seine Noten? Was haben Bauern und Handwerker mit dem musikalischen Gottesdienst zu tun? Einblicke geben die Thüringer Adjuvantentage.
Großbreitenbach, Langewiesen, Gehren bereiten sich auf eine große kirchliche Veranstaltung im Juni vor - die Thüringer Adjuvantentage.